В Норвегии призвали выгнать сборную России по гандболу с ЧЕ за ложки во рту

Норвежский гандбольный эксперт, журналист Уле Еревик призвал выгнать сборную России по гандболу с чемпионата Европы за ложки во рту. Об этом сообщает издание VG.

Еревика возмутило то, что россиянки не соблюдали социальную дистанцию, играя в контактные игры, в том числе передавая ложки изо рта в рот. «Шокирующее поведение. Против идиотов и глупости сами боги бороться бессильны. Если бы была возможность выгнать сборную России, надо было бы это сделать», — заявил эксперт.

Чемпионат Европы проходит в Дании. Россиянки одержали три победы на турнире и досрочно вышли в основной раунд. Российские гандболистки ни разу не выигрывали первенство Европы, в 2018 году они завоевали серебро.

Ранее 8 декабря норвежский лыжник Ховард Таугбель, чья сборная решила не выступать в этом сезоне на этапах Кубка мира из-за распространения коронавируса, осудил решение федерации. Спортсмен заявил, что потеряет возможность получить призовые, поэтому будет жить за счет своей девушки.