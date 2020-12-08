В Минздраве назвали долю получивших вакцину от коронавируса регионов России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отчитался о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в половину регионов страны. Об этом он заявил в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

По его словам, в рамках плановой вакцинации препарат поступил в примерно 50 процентов субъектов страны. Так, в настоящее время его получили Москва, Московская область, Новосибирск, Коми и другие регионы. После 10 декабря начнется поставка вакцины во все регионы, пообещал глава Минздрава.

Мурашко напомнил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, так как они входят в максимальную категорию риска. Кроме того, препарат на первом этапе получат учителя и социальные работники. Далее вакцинация будет расширена на категории риска, пациентов, имеющих хронические заболевания, и персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 26 097 человек. Всего за время эпидемии заразились 2 515 009 жителей. Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 981 526, всего умерли 44 159 человек.