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СК возбудил уголовные дела из-за нарушений в петербургских барах

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Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Следственный комитет (СК) в Санкт-Петербурге возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время. Об этом сообщается на сайте городского управления ведомства.

Речь идет о заведениях, расположенных в центральном районе Петербурга. Следствие возбудило дела по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящий момент в Петербурге действует ограничение, из-за которого заведения общепита могут принимать гостей только до 23 часов. С 30 декабря по 3 января на их деятельность будет наложен полный запрет.

8 декабря десятки баров и кафе Санкт-Петербурга заявили о намерении игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в новогодние праздники и присоединились к «Карте сопротивления». Авторы проекта считают, что эти заведения не выживут, если закроются на праздники. Городские власти провели проверки в кафе и барах, по результатам которых нарушения были выявлены только в трех заведениях.

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