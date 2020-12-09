Названа настоящая высота Эвереста

Высота горы Эверест официально увеличилась. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на совместное заявление МИД Китая и Непала.

Китайские и непальские геодезисты и чиновники пришли к выводу, что настоящей высотой горы Эверест (Джомолунгма) стоит считать показатель 8848,86 метра. Журналисты сообщили, что соглашение поставило точку в спорах между китайской и непальской сторонами. Причиной споров назвали тот факт, что Китай и Непал подсчитывали параметры самой высокой возвышенности на планете по разным критериям.

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Представители китайских властей считали, что Эверест следует измерять непосредственно по высоте скалы, непальских — что снежная шапка на вершине горного массива также должна быть включена в показатель высоты. В частности, в 2005 году китайские геодезисты рассчитали, что высота Эвереста составляет 8844,43 метра. Показатель 8848 метров, который использовали непальские специалисты, был рассчитан в 1954 году геодезистами из Индии.

Окончательная договоренность о совместном измерении Эвереста была принята в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Непал в 2019 году.

Журналисты jnметили, что споры о высоте Эвереста также возникли в 2015 году, когда в Непале произошла череда сильных подземных толчков. В результате бедствия погибли около девяти тысяч человек. Некоторые геодезисты полагали, что землетрясение могло повлиять на высоту горы, вызвав сокращение снежной шапки.

В начале года британские ученые сообщили, что на Эвересте начала увеличиваться площадь растительности. Выяснилось, что на четырех различных высотах (от 4150 до 6000 метров) над уровнем моря произошло значительное распространение растений. Соответствующие выводы были сделаны после анализа спутниковых данных.