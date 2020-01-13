Эверест начал зарастать травой

Ученые Эксетерского университета в Великобритании выяснили, что площадь растительности в Гималаях и, в частности, на Эвересте начала увеличиваться. При том зарастают зоны с непостоянным снежным покровом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили распространение покрова из растений невысокого роста (трав и кустарников), проанализировав спутниковые данные с 1993 по 2018 год. Оказалось, что на четырех различных высотах (от 4150 до 6000 метров) над уровнем моря произошло значительное распространение растений. Наиболее серьезные изменения наблюдаются на высоте 5000-5500 метров.

Полученные данные согласуются с теоретическими моделями, согласно которым в гималайском регионе происходит уменьшение областей, где температуры слишком низкие для роста растений, из-за глобального потепления.

Результаты других исследований показывают, что потери льда ускорились вдвое в период с 2000 по 2016 год. В то же время субнивальные системы (с непостоянным снежным покровом) охватывают более крупные площади, и мало известно, как именно изменения растительности повлияет на водный баланс. Субнивальные зоны Гималаев питают 10 крупнейших рек в Азии.

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