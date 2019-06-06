Эверест превратился в свалку

Альпинисты нашли на Эвересте несколько тонн мусора и тела погибших туристов. Об этом сообщает Mirror.

Команда из 20 шерпов (потомки тибетцев, проживающие в Непале в районе Эвереста), очищавших гору от скопившихся отходов, обнаружила четыре трупа и собрала 11 тонн мусора.

Как рассказали альпинисты, мусор и тела погибших путешественников зимой погребены под снегом, но ближе к лету он начинает таять, и Эверест превращается в свалку.

По словам шерпов, склоны усеяны экскрементами, использованными кислородными баллонами, порванными палатками, веревками, сломанными лестницами, банками и пластиковыми обертками.

С начала сезона восхождения на Эверест в 2019 году в очереди на вершину погибли 11 альпинистов. Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter. По его оценке, более 300 человек застряли в суровых погодных условиях, ожидая своего восхождения.

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