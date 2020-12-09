Глава Ямала открыл круглогодичное движение между западом и востоком региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл круглогодичный проезд по дороге Салехард-Надым. Трасса соединила западную и восточную части округа, связала столицу региона с основной сетью дорог. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы Ямала.

«Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса — новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей — ближе друг к другу», — сказал Дмитрий Артюхов.

Дорога от Надыма до Салехарда — технически сложный проект, который полностью реализован за счет округа. На 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. 183 километра трассы пока останется в переходном, щебеночном покрытии. Это необходимо для мониторинга состояния грунта в условиях таяния мерзлоты и усиления слабых мест. За несколько лет, пока дорога устоится, специалисты подберут наиболее оптимальный способ укладки покрытия, чтобы оно служило как можно дольше.

Ранее на участке между Надымом и Салехардом в холодное время года действовал зимник, а в межсезонье и летний период движение автомобилей прерывалось. Время в пути между городами сократилось в три раза — с 15 часов по зимнику до 4-5 часов.