ФСБ раскрыла аферу с падением на российского чиновника ящиков с яблоками

ФСБ раскрыла аферу, организованную бывшим главой ингушского отделения Фонда социального страхования России и экс-мэром Магаса Якубом Белхороевым по хищению миллионов рублей из бюджета. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Ростислав Рассохов.

Чиновнику вменяется девять эпизодов хищений из фонда 19 миллионов рублей в виде фиктивных выплат самому себе, жене и детям, а также садовнику и водителям за якобы несчастные случаи на производстве. По данным следствия, в 2012 году семья Белхороевых несколько раз приезжала на склад, который на самом деле был ликвидирован, где на них каждый раз падали ящики с яблоками. В результате 11 пострадавших в тяжелом состоянии якобы оказались в больнице, и им были выплачены крупные компенсации.

Еще один инцидент случился в 2013 году, когда на тот момент мэр Магаса Якуб Белхороев с помощниками встречал на трассе «Кавказ» делегацию из Северной Осетии, и там якобы произошло ДТП. Все его участники получили выплаты, но выяснилось, что документы сфальсифицированы, а инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, водитель, признанный виновным, и очевидцы были выдуманы. Более того, Белхороев получил по документам «раздробление тазобедренной кости правой стороны», которой у человека просто не существует. Он частично признал свою вину.

Также следствие проверяет его на причастность к терроризму. Белхороев является лидером так называемого вирда (суфийская община) «Батал-Хаджи», члены которого причастны к убийству в 2019 году главы центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Их уголовное преследование не связано с вероисповеданием, как хотят представить оппоненты, указал Рассохов.