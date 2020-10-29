Убийство бизнесмена Калмановича связали с закрытым кавказским братством

В Москве завершено следствие по делу о заказном убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, которого расстреляли днем 2 ноября 2009 года на Смоленской набережной, однако мотив и заказчики преступления остались нераскрытыми. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за 11 лет расследования убийства также не удалось найти оружие и автомобиль киллеров. Тем не менее следователи связывают убийство Калмановича с влиятельным и самым закрытым на Северном Кавказе религиозным кланом шейха Батала-хаджи Белхороева. С ним связаны трое фигурантов, проходящих по делу об убийстве бизнесмена, которые являются уроженцами Ингушетии. По данным следствия, Джабраил Костоев был исполнителем, Али Белхороев привез киллера к месту преступления, Батыр Тумгоев следил за Калмановичем и отвечал за прикрытие сообщников.

Многие лидеры этого религиозного братства были арестованы. В частности, депутат ингушского парламента Якуб Белхороев и председатель контрольной счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев обвиняются в растрате 19 миллионов рублей из республиканского фонда соцстраха. Еще десяти единоверцам во главе с бизнесменом Хасаном Полонкоевым вменяется заказное убийство главы центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата-врача, которых расстреляли в Москве год назад.