Бывшему депутату парламента Ингушетии вменили хищение 20 миллионов рублей

Бывшему депутату парламента Ингушетии экс-мэру Магаса Якубу Белхороеву вменили хищение 20 миллионов рублей из отделения Фонда социального страхования (ОФСС). Как сообщает «Коммерсантъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела, возбужденного летом 2020 года.

Белхороев руководил ингушским отделением Фонда социального страхования России до избрания в парламент, депутатом Народного собрания Ингушетии он был избран в 2016 году.

По версии обвинения, близкие знакомые и родственники господина Белхороева по подложным документам оформляли инвалидности и незаконно получали бюджетные пособия, кода тот руководил ОФСС. Так, супруга чиновника получила более 2,5 миллиона рублей за якобы полученную на производстве травму в результате падения на нее ящиков.

Кроме того, Белхороев являлся лидером влиятельного в республике клана последователей шейха Батал-Хаджи (суфийская община «Батал-Хаджи»). Отмечается, что сторонники движения — баталхаджинцы — в последнее время часто фигурируют в криминальных сводках. Члены общины причастны к убийству в 2019 году главы центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.

В декабре 2020 года ФСБ раскрыла аферу, организованную Белхороевым по хищению миллионов рублей из бюджета. Чиновнику вменялось девять эпизодов хищений из фонда 19 миллионов рублей в виде фиктивных выплат самому себе, жене и детям, а также садовнику и водителям за якобы несчастные случаи на производстве.

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали Белхороева 10 июля 2020 года.