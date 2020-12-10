Врач рассказала о ничтожно малом числе повторных случаев COVID-19

Большинство повторных случаев инфицирования коронавирусом таковыми не являются. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-инфекционист израильской больницы Шамир Асаф А Рофе Галина Гольцман.

По ее словам, практически всегда можно говорить не о втором заражении, а о недолеченном первом. Она указала, что на миллионы инфицированных приходится всего несколько десятков случаев повторного заболевания, что «ничтожно мало».

Также Гольцман успокоила обывателей, заявив, что в случае настоящего повторного заражения болезнь будет протекать значительно легче. Это связано с тем, что организм уже знаком с вирусом и иммунная система начинает активно вырабатывать необходимые антитела.

9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных зарегистрированных повторных случаях заражения COVID-19. Она также отметила, что массового распространения данного явления в стране нет. Такие случаи могут произойти во всех странах, в основном с людьми с ослабленным иммунным статусом.

Ранее в Минздраве признали, что в России зарегистрированы случаи COVID-19 у переболевших. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что уровень антител к вирусу у москвичей начинает снижаться к четвертому месяцу.