Россиян предупредили о мощном потеплении

В центре европейской части России с середины месяца начнется мощное потепление, воздух снова прогреется до нуля. Об этом россиян предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в разговоре с «Российской газетой».

По ее словам, в понедельник, 14 декабря, ожидается температура от 0 до минус 5 днем и от минус 3 до минус 8 ночью. Иногда будет идти снег, но сильных снегопадов не ожидается.

Такое резкое изменение погоды связано с разрушением устойчивого сибирского антициклона, пояснила Паршина. Теперь в центр европейской части страны начнет поступать атлантическое тепло. В воскресенье морозная ясная погода сменится пасмурной, небо затянется тучами.

Ранее о «супермощном» антициклоне на территории европейской части России рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сформировался в Сибири, а позже переместился на запад с помощью редкого атмосферного процесса. По словам Вильфанда, антициклон должен был стать причиной «однообразной» солнечной и морозной погоды в течение недели.