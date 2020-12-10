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Врач напомнила россиянам об опасности снежной болезни

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Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко напомнила россиянам об опасности снежной болезни в беседе с радио Sputnik.

Лещенко напомнила, что снежная болезнь проявляется в виде ожога роговицы глаз, который происходит из-за сильного отражения света от снега и ультрафиолетового облучения. «Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно», — подчеркнула специалист.

Особенно часто недугом страдают люди на Крайнем Севере и полярники. «Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции», — пояснила Лещенко. По словам врача, приезжие не всегда знают, что глаза необходимо защищать.

При этом специалист отметила, что риск повредить глаза сохраняется даже в пасмурную погоду и при отсутствии прямого солнечного света. Кроме того, из-за яркого солнца человеку постоянно приходится щуриться и жмуриться, что может спровоцировать появление морщин. Чтобы не допустить этого, Лещенко посоветовала носить солнцезащитные очки зимой так же часто, как и летом.

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