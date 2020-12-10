Семимесячная девочка умерла из-за уснувшей с ней на улице пьяной россиянки

В Кызыле семимесячная девочка умерла из-за пьяной россиянки, которая уснула с ней на улице. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике Тыва.

По данным ведомства, женщина, забравшая девочку, — знакомая ее родителей. 5 декабря супруги вместе с приятельницей распивали спиртное, в какой-то момент она забрала младенца и вышла из дома. По пути она уснула, а когда проснулась, обнаружила, что ребенок замерз.

Тело девочки обнаружили 6 декабря с признаками обморожения. СК выяснил, что семья девочки состоит на учете как неблагополучная, ее мать и отец злоупотребляют спиртным. 40-летнюю мать ребенка ранее лишили родительских прав на троих старших детей.

Родители не смогли объяснить, каким образом их дочь оказалась на улице. Их знакомой предъявлено обвинение по пункту в части «2» статьи 105 УК («Убийство малолетнего»), ее заключили под стражу. СК также возбудил уголовное дело по статье 293 УК («Халатность») в отношении органов профилактики.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного дома. Ее 23-летняя мать рассказала, что у ребенка лунатизм и она якобы часто вставала по ночам, ложилась на пол, но никогда не выходила в сени. Тело девочки нашли 4 декабря, накануне семья праздновала день рождения младшей, годовалой, дочери женщины. СК возбудил в отношении россиянки уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).