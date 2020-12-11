Главархив опубликовал уникальные документы о 20 московских храмах и часовнях

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца совместной работы была обнаружена ценнейшая проектная документация на 20 московских церквей и часовен, безвозвратно утраченных в 20-30-х годах прошлого столетия.

Все эти материалы — планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов — уже доступны в онлайн-формате на сайте Архивного ведомства cgamos.ru в разделе «Уникальные документы». Также в ближайшее время они будут включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

«Благодаря нашему совместному просветительскому проекту москвичи смогут представить облик города начала ХХ века. Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть. В планах — продолжить работу и открыть новые уникальные документы о Москве», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках проекта специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем они отбирают документы, имеющие несомненную историческую ценность и существующие в единственном экземпляре.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно со специалистами Главархива Москвы проводят экспертизу выявленной научно-технической документации Архивного фонда Москвы. Проводится всесторонняя оценка значимости и уникальности документов исходя из обстоятельств их создания, авторства конкретного архитектора, культурно-исторической значимости и ряда других критериев. В этом проекте Госинспекция выступает в качестве эксперта, а предоставленные заключения позволяют включить данные материалы в Государственный реестр уникальных документов и обеспечить их особое хранение», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольший интерес представляют планы часовни при церкви Св. Василия Кесарийского с автографом выдающегося архитектора Федора Шехтеля, цветные акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, рисунки иконостаса, который находился в приделе церкви Св. Николая на Мясницкой. Планы храма Тихона Амафунтского, состоявшего из двух симметричных и внешне как бы отдельных церквей, демонстрируют редкий для Москвы архитектурный прием.

В начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, 10 церквей других конфессий: католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских. В больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 20-30-е годы прошлого столетия были снесены 4 собора, 8 монастырей, 111 церквей и несколько часовен.