Российские научные центры захотели объединиться

Научно-образовательные центры (НОЦ) в российских регионах захотели объединиться, создав специальную ассоциацию для обмена опытом и решения общих задач. Об этом заявил ТАСС директор АНО «Нижегородский НОЦ» Евгений Федосеев.

«Совместно с представителями НОЦ "второй пятерки" родилась идея создания Ассоциации научно-образовательных центров как рабочего инструмента. <…> Когда встречались с коллегами (из других НОЦ), понимали, что проблемы общие», — пояснил Федосеев.

По его словам, также перед центрами стоит общая задача, которую они могли бы решать сообща.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.