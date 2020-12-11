Погоня полиции за пьяным мужчиной на чужой машине в Москве попала на видео

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В Москве шесть автомобилей полиции устроили погоню за пьяным мужчиной без водительских прав, ехавшим на чужой машине. Произошедшее попало на видео, его опубликовали «Вести.Ru».

На кадрах видно, что за мужчиной едет вереница патрульных автомобилей. Россиянин нарушает правила дорожного движения и едва не провоцирует столкновение с другой машиной на одном из перекрестков. На последнем кадре видно, что полицейский автомобиль пытается заблокировать движение водителю, однако тот проезжает дальше.

Ключи от автомобиля «Лада» россиянину утром 8 декабря дал его приятель, на тот момент оба мужчины были трезвы. Вечером мужчина выпил три банки пива, после чего решил поехать на заправку. На улице Академика Скрябина его заметили сотрудники ДПС, но он не остановился по требованию.

Преследование продолжалось почти 20 минут, к нему присоединились сотрудники Росгвардии. Остановить нарушителя удалось на Саратовской улице.

Мужчина объяснил, что не остановился по требованию, потому что испугался и не понимал, что делать. Он заявил, что был «относительно пьян» и знает, что садиться пьяным за руль запрещено, но он хотел через дворы доехать до заправки. Россиянин признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.