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Французская школьница пригрозила «снять шкуру» с учительницы и была задержана

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Фото: Pixabay.com

Во Франции школьница угрожала убить учительницу английского языка и была задержана. В настоящее время девочка находится под стражей, ее отстранили от занятий до лета, пишет газета Midilibre.

По данным прокуратуры, у 13-летней школьницы из города Безье и до этого были конфликты с педагогом, ее даже выгоняли с уроков. На этот раз девочка заявила, что не желает заниматься, в ответ на что учительница подчеркнула, что в таком случае ей придется отстранить ученицу от уроков.

Тогда девочка вытащила из-под одежды спрятанный кухонный кож и стала угрожать преподавательнице «снять с нее шкуру» после занятий. Школьнице назначили психиатрическую экспертизу.

В конце сентября 17-летняя полячка устроила резню в школе. Она принесла с собой два кухонных ножа и напала на учеников. В результате трое получили ранения.

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