Российский врач предупредил об опасности масок для глаз

Ношение маски при пандемии коронавируса повышает риск травматизации и может негативно повлиять на здоровье глаз. Об этом РБК рассказал врач общей практики Евгений Хорошев.

По его словам, человек, носящий маску и очки при минусовой температуре воздуха, может оступиться и упасть, так как у него запотевают стекла. Он подчеркнул, что подобное случалось с гражданами неоднократно за этот период.

Кроме того, при взаимодействии холодного уличного воздуха и теплого, выдыхаемого человеком, может пострадать роговица, предупредил Хорошев. Он пояснил, что в роговице нет капилляров, поэтому она поглощает питательные вещества из мелких кровеносных сосудов, расположенных вокруг нее, с помощью диффузии. «При попадании теплого воздуха оскудевает диффузная функция. И это может привести к преждевременному помутнению роговицы», — предупредил врач.

Хорошев также отметил важность отсутствия затруднений при выдохе во время ношения маски — удобнее всего защитные средства круглой или треугольной формы с фильтрами.

Для того чтобы избежать негативных последствий, необходимо обеспечить плотное прилегание маски, уточнила офтальмолог многопрофильного медицинского центра Мариам Аракелян. «Маска действительно должна прилегать плотно, и не для того, чтобы не вызвать синдром сухого глаза, а для того, чтобы защититься от инфекции», — сказала врач. Она добавила, что синдром сухого глаза может развиться при склонности к этому заболеванию, а появление проблем зависит от возраста, климата и других условий.

Ранее россиянам назвали способ справиться с дискомфортом при ношении маски. Для этого следует делать дыхательные упражнения, дышать глубоко и медленно. Также защитное средство не рекомендуется носить слишком долго. Его надо использовать в транспорте, магазинах и местах скопления людей. Если в такой обстановке нужно находиться долго, стоит менять маску каждые два часа или же делать это, когда она становится влажной — в этом случае материал накапливает микробы, хуже пропускает воздух и затрудняет дыхание.

В России за последние сутки выявили 28,5 тысячи новых зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 597 711, скончались 45 893 пациента с подтвержденным диагнозом.