Президенту предложили создать археологический музей на Охтинском мысе

Во время встречи главы государства с представителями Совета по правам человека активист движения «Архнадзор» Константин Михайлов высказал идею о создании на Охтинском мысе археологического музея-заповедника. Президенту тема показалась интересной. Он отметил, что ее стоит обсудить с городскими властями и владельцем участка. Владимир Путин подчеркнул, что пока не готов никак ангажироваться, так как не уверен, реализуем ли проект и достаточно ли для музея артефактов.

Федеральный памятник «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611–1703 годов, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысяч лет до нашей эры и грунтового могильника XVI-XVII веков» на Охтинском мысе утвердило Министерство культуры РФ. Ведомство опиралось на государственную историко-культурную экспертизу Айрата Ситдиков. Этот археолог ранее подтвердил тысячелетний возраст Казани и способствовал появлению музеев-заповедников Булгар и Свияжск — ценных памятников археологии в России, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выводы, сделанные в ходе экспертизы Ситдиковым, рассмотрели и поддержали Национальный комитет ИКОМОС (Россия) и Федеральный научно-методический совет при Министерстве культуры РФ.

В 2020-м году границы памятника на Охтинском мысе по жалобе петербургских градозащитников рассматривали в Верховном суде. В ноябре суд во второй, апелляционной инстанции подтвердил законность приказа Министерства культуры РФ №250 о предмете охраны объекта культурного наследия и его границах.

Сейчас обязательства по сохранению всех объектов культурного наследия на Охтинском мысе принял на себя владелец участка - «Газпром нефть». Компания включит четыре охранные зоны на мысе в ландшафтный парк. Застраиваться эти территории не будут.

Напомним, масштабные раскопки на Охтинском мысе проходили по заказу и за счет «Газпром нефти» с 2006 по 2010 годы. Археологи исследовали 4,4 гектара. Работы выполнены представителями «СЗНИИ Наследия» ( 2,7 га) и Института истории материальной культуры РАН (1,7 га). Результатом исследования стало выявление участков культурного наследия площадью 2,4 гектара. Из них 0,8 гектара находятся на территории «Газпром нефти», остальная земля находится в городской собственности.

В начале 2020 года «Газпром нефть» объявила о планах создания на Охтинском мысе городского пространства с ландшафтным парком, общественными и деловыми зонами. Памятники археологии сохранят и интегрируют в проект. Авторами концепции пространства стало японское бюро Nikken Sekkei, победившее в международном конкурсе.