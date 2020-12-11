В России заявили о высоком положении гарантий прав человека в Конституции

Гарантии прав и свобод человека занимают высокое положение в Конституции России, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. Ее слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Мы не правили 2 статью [главу Конституции], но мы существенно расширили ценностность содержания нашей Конституции. Ценности — уважение человека труда, дети как приоритет государственной политики, общественное здоровье, его укрепление и развитие», — сказала Хабриева на заседании рабочей группы в Общественной палате.

Она добавила, что стала замечать незаинтересованность зарубежных экспертов в блоке поправок к Основному закону России, который связан с правами человека. При этом Москва продолжает взаимодействовать с иностранными специалистами по вопросам реализации конституционной реформы, в частности, на повестке дня соотношение международного и национального законодательств.

Так, на Международном конгрессе, который ежегодно проводит Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России с Венецианской комиссией Совета Европы, говорилось, что проблема соотношения национального и наднационального права не уникальная для России. «Один из членов Венецианской комиссии, представитель Франции, вообще заявил, что вот эта взаимосвязь не поддается однозначной иерархизации норм. То есть сейчас существует, как он сказал, несколько правопорядков — международный, европейский и национальный», — рассказала Хабриева.

Представитель Франции, по ее словам, «сделал вывод о желательности движения в двух направлениях — более точное определение европейское компетенции и национальной компетенции, что и было сделано в Конституции России».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно. За них проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента выступили против. Среди принятых поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок.

Впервые о необходимости внести изменения в документ, принятый в 1993 году, президент Владимир Путин заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию.