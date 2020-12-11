Россияне высказались об изменениях в жизни после принятия поправок в Конституцию

Более половины россиян выразили мнение, что после принятия поправок в Конституцию в жизни страны произошли изменения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

74 процента граждан России считают, что поправки, внесенные в Конституцию, скорее реализуются. Среди поправок россияне больше всего поддерживают защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны. За это высказались 97 процентов граждан.

Не менее важную позицию в списке важных поправок у россиян занимает определение, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России (96 процентов россиян), обязательство государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала (95 процентов), гарантия оказания адресной соцподдержки, индексация социальных пособий и выплат, защита животных, обязательная ежегодная индексация пенсий (по 94 процента соответственно).

Помимо этого, россияне высоко оценивают конституционное закрепление русского языка, обеспечение государством доступности и качества медобслуживания и защиту исторической правды (по 92 процента соответственно), осуществление правительством мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (91 процент), обеспечение защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных (90 процентов).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно. За них проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента выступили против. Среди принятых поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок.

Впервые о необходимости внести изменения в документ, принятый в 1993 году, президент заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию.