Россияне оценили идею обязательной прививки от коронавируса ради отпуска

Российские туристы оценили идеи новых ограничительных мер для путешественников, которые могут быть приняты в разных странах для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян, 29 процентов, откажутся от отпуска, если им придется перед этим проходить обязательную вакцинацию — они заявили, что лучше никуда не поедут, чем сделают прививку. При этом пять процентов согласны сдать анализы на инфекцию, если это потребуется.

Еще 19 процентов опрошенных изменят свои планы, если будет введен запрет на выход с территории отеля во время пребывания, а 18 процентов — если появится необходимость соблюдать двухнедельный карантин до или после путешествия.

Наконец, девять процентов респондентов сочли критичным для отдыха требование регистрироваться в общественных местах по QR-коду, шесть процентов сказали, что не поедут туда, где установлен строгий масочно-перчаточный режим, а четыре процента — туда, где введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи.

Кроме того, по одному проценту участников исследования заметили, что для них серьезным препятствием стали бы ограничения на работу театров и кинотеатров, а также детской инфрастуктуры — аквапарков, парков аттракционов и так далее.

8 декабря сообщалось, что часто путешествующая россиянка назвала главные причины отсутствия отпуска в жизни многих соотечественников. Среди них — негативное отношение одного из супругов к поездкам на море, аэрофобия, отсутствие финансовых возможностей и скупость.