Жителей российского села раскритиковали за отремонтированный паром

Жителей села Панозеро в Карелии раскритиковали за то, что они самостоятельно отремонтировали паром после безуспешных обращений к чиновникам. Глава Кемского района Дмитрий Петров заявил, что россияне хотят «словить хайп» и «пиарятся». Об этом сообщает издание «Подъем».

Граждане неоднократно обращались как к самому Петрову, так и к главе региона Артуру Парфенчикову, но безрезультатно. Тогда люди объединились и сами отремонтировали переправу на «Большую землю»: предыдущий паром затонул, к тому же у него постоянно обрывался трос.

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Петров возмутился в социальной сети «ВКонтакте», что россияне «ежемесячно сотрясают воздух проклятиями», «грозят написать Путину, в ЮНЕСКО и ООН», «рисуют плакаты "нам все и всё должны" и готовят выплеснуть очередную порцию обвинений в объективы телекамер центральных каналов». В настоящее время публикация удалена.

«Трос на то и трос, чтобы иногда рваться. Люди хотят, чтобы все время был доступ на Большую землю, но это невозможно. 400 кубических метров в секунду, и когда лед идет по реке, он все сносит. Все, что мы туда ни поставим: понтон, паром — все. Потому что мост построить — это два миллиарда рублей, никто не будет выделять такие средства для 50 человек. К каждому дому нефтяную скважину не проведешь, поэтому живем в тех условиях, которые есть», — объяснил изданию глава района.

По данным «Подъема», в октябре 2020 года местные власти заключили контракт на подготовку проекта устройства переправы через реку. Аукцион выиграла компания «Инвест Групп». Стоимость работ составила шесть миллионов рублей. Проект должны завершить к середине или концу 2021 года, после чего начнут искать подрядчиков.

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