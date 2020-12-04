В город с человеческими костями на дороге пришла новая проблема

В город Киренск Иркутской области, где недавно одну из дорог посыпали песком с человеческими костями, пришла новая проблема. Местные жители пожаловались на состояние пешеходных переправ через реки. Об этом сообщает «Подъем».

Жители рассказали изданию, что проблема с переправами существует в городе не первый год, а из-за разрушающихся мостков они не могут безопасно переходить с одного берега на другой. По словам горожан, когда они идут по доскам, у них промокают ноги.

«Проблема повторяется из года в год. У нас что, досок взять негде в городе? Всю тайгу вывезли, а досок на переправу нет. Позор», — отметили возмущенные жители Киренска.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в местной администрации. Чиновники объяснили, что в городе образовался «неожиданно большой объем наледи», который вскоре начал таять из-за потепления, а ответственные за строительство настилов подрядчики не успели привести мостки в порядок. В мэрии отметили, что оштрафуют виновных, решат вопрос в ближайшее время.

Инцидент с человеческими останками произошел в Киренске в ноябре. Тогда заледенелую дорогу посыпали песком, а местные жители заметили там череп и кости. Вскоре прокуратура начала проверку. Горожане предположили, что землю взяли с находящегося рядом с кладбищем участка или привезли из карьера, в котором могли быть останки участников Гражданской войны.

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