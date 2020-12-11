Россиянка описала отдых в отелях Сочи фразой «обязательно сдерут деньги»

Россиянка, побывавшая в Сочи два раза за пять месяцев, описала отдых в местных отелях фразой «обязательно сдерут деньги» и захотела оказаться в Турции. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, оба раза ее отказывались заселять в гостиницу раньше времени без доплаты, несмотря на наличие свободных номеров. В первый раз она приехала в объект размещения в Имеретинке ночью, а заселиться ей удалось в 9 утра. При этом сотрудники отеля посоветовали ей «ехать отдыхать за границу».

«На этот раз в отеле я была в восемь утра, позади был перелет и бессонная ночь. Сотрудники на ресепшене отеля заявили, что заселение возможно только в 15 часов. Даже не в 14. Но при этом любезно сообщили, что есть возможность заселиться раньше за доплату в 1950 рублей», — поделилась туристка.

После этого автор статьи вспомнила Турцию и сервис в турецких гостиницах. «Там при наличии свободных номеров всегда заселяют раньше и никакой предоплаты не требуют. Более того, еще и на завтрак отправят, который в первый день не полагается», — объяснила она.

Тем не менее путешественница заключила, что все равно любит курорты Красной Поляны и Имеретинки и всегда советует туристам ехать туда.

Российская туристка купила недельный тур в Турцию за 16 тысяч рублей и поделилась впечатлениями. Как отметила россиянка, изначально она планировала полететь в Сочи, но отказалась из-за высокой стоимости тура. Ей удалось застать хорошую погоду в Турции и комфортно отдохнуть в четырехзвездочном отеле.