Российская стюардесса указала на странные и скрытые от пассажиров вещи на борту

Российская стюардесса перечислила несколько самых странных предметов на борту самолета, скрытых от пассажиров. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

К примеру, по ее словам, путешественники нередко даже не догадываются о том, что в воздушном судне есть устройство наподобие телефона — интерфон, установленный, как правило, на станции бортпроводника, кухне и в кабине пилотов и предназначенный исключительно для переговоров внутри лайнера.

Вдобавок каждый самолет оборудован аварийными фонарями, необходимыми при эвакуации и в случае задымления, а также средствами радиосвязи — радиобуями и радиомаяками, которые предназначены для передачи цифрового сигнала службе спасения.

Наконец, на борту каждого лайнера имеется топор. «Как вы понимаете, не для того, чтобы рубить дрова! А вот отгибать обшивку в случае возгорания — да! Внешний вид топора тоже отличается от привычного нам», — пояснила автор поста.

Бортпроводница также упомянула в списке странных предметов мегафон, используемый для подачи команд во время и после проведения эвакуации, и так называемый набор для выживания — в него входят, в частности, средства для опреснения воды, приборы, чтобы подать сигнал о помощи, нож, различные предметы первой необходимости, инструкция по выживанию.

8 декабря другая отечественная стюардесса рассказала, что почти у каждой бортпроводницы на рейсах есть пассажиры-любимчики, которых они видят «чаще, чем коллег». По ее словам, как правило, речь идет о путешественниках, с которыми ей неоднократно приходилось вместе летать — в такой ситуации она уже знает их вкусовые предпочтения, интересуется их делами, а вместе у них даже появляются «общие шуточки».