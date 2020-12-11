Бортпроводники раскрыли правду о своих самых ужасных рейсах

Бортпроводники различных авиакомпаний раскрыли правду о худших рейсах за время своей работы. Историями они поделились на Reddit.

Большинство пользователей портала отметили, что самыми ужасными для них стали перелеты в переполненных самолетах, особенно, с кричащими детьми или пассажирами, не говорящими по-английски. «Это так утомительно. В какой-то момент вы будете стоять напротив с тремя чашками, не понимая, какой именно напиток хочет клиент», — пожаловалась стюардесса с ником Chasing_Noses.

Кроме того, некоторые бортпроводники признались, что ненавидят рейсы на Карибские острова, потому что туристы летят оттуда «разоренные и злые», и в Индию, поскольку их желудок «такого не выдерживает».

«Например, я пару раз видел дерьмо на полу в туалетной комнате. А однажды было такое: пожилой пассажир сидел с ребенком-инвалидом на среднем сиденье, и пассажир, сидевший у прохода, пожаловался, что дед просто взял кучу салфеток, засунул в штаны и помочился туда. Я думаю, он сделал так для того, чтобы не беспокоить ребенка, вставая», — написал член экипажа с ником blooregard1.

Самым неприятным для него самого, добавил пользователь, было зрелище, когда пенсионер поменял себе подгузник прямо в проходе, не отходя в туалет.

Ранее российская стюардесса назвала мерзкие поступки пассажиров на борту самолета. По словам девушки, семь лет проработавшей бортпроводницей, самые распространенные «грехи» россиян на борту — курение в туалетах и мелкое воровство.

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и пассажир на сиденье у прохода жаловался, что старший парень просто взял кучу салфеток, засунул их в штаны и помочился туда, я думаю, это было потому, что он не хотел беспокоить ребенка, вставая. Но хуже всего было, когда пожилой мужчина просто менял свой собственный подгузник посреди прохода.