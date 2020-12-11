В американской пустыне построят дом-«вспышку» из контейнеров

На территории американского национального парка Джошуа-Три (штат Калифорния) построят дом из транспортных контейнеров, по форме напоминающий звездную вспышку. Проект завершат в середине 2021 года. Об этом пишет New York Post.

Адрес объекта звучит как нулевой километр Дороги фургонного колеса. Автором проекта выступило лондонское архитектурное бюро Whitaker Studio, а заказчиком — супруги Крис и Роберта Хэнли. Крис — продюсер фильмов «Американский психопат», «Девственницы-самоубийцы» и «Баффало 66».

«Звездная вспышка» посреди пустыни стала популярной в сети и даже обзавелась аккаунтом в Instagram. В настоящее время работы еще ведутся, а дом уже выставлен на продажу за 3,5 миллиона долларов (256 миллионов рублей). Здание занимает площадь 196 квадратных метров и находится на участке площадью более 36 гектаров.

«Каждый контейнер расположен так, чтобы максимально увеличить обзор ландшафта и в то же время обеспечивать приватность», — сказали проектировщики. В каждом из блоков находится спальня. Все они смыкаются в центре, где организована небольшая гостиная с диванами. Также имеются ванная комната и кухня. Гараж и навес снаружи обеспечивают жилище энергией за счет солнечных батарей на крыше.

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