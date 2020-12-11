Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала о финансовых проблемах. Ее слова приводит НСН.

Хоркина призналась, что, как и многие россияне, ее семья стала экономить в этом году. Она выразила надежду, что следующий год улучшит ее ситуацию с финансами. «Хочется, чтобы в 2021 году у нас были надежды, победы, удача и тот оптимизм, который меня никогда не покидал», — заявила олимпийская чемпионка.

В августе 2018-го Хоркина сравнила жизнь в России и США. Она обратила внимание на то, что в Штатах повсеместно убивают афроамериканцев на улицах, а детей взрывают в школах.

Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000) и девятикратная чемпионка мира. Спортивную карьеру завершила осенью 2004 года. 21 июля 2005 года родила в Лос-Анджелесе сына Святослава, позволив ему таким образом получить гражданство США. 2 декабря 2007 года избрана депутатом Государственной Думы V созыва.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



