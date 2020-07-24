Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина осудила обвинивших тренеров в насилии иностранных гимнасток. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это сейчас в тренде. То с режиссерами, то теперь в спорте. А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? Это как надо себя не уважать? И только как закончили — вдруг решили поднять тему», — задалась вопросом Хоркина. Она посчитала, что гимнастки могли бы рассказать о пережитом насилии родителям или другим близким людям сразу после случившегося.

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Бывшая спортсменка добавила, что подобные заявления связаны с большим количеством свободы в спорте. «Все стали настолько свободолюбивыми, что диву даешься. Не нравится тренер — меняй, не нравятся особенности вида спорта — бросай. Все, какие проблемы?» — подытожила она.

10 июля члены сборной Великобритании по спортивной гимнастике рассказали о жестоком обращении со стороны тренеров. Она заявили, что работали на брусьях до кровоточащих ран на руках и подвергались избиениям.