Британские гимнастки пожаловались на физическое насилие со стороны тренеров

Члены сборной Великобритании по спортивной гимнастике рассказали о жестоком обращении со стороны тренеров. Об этом сообщает ITV.

«Психическое и физическое насилие было полностью нормой. Нас учили бояться тренера, и это был единственный способ тренироваться. Я никогда не узнаю, возможно ли было достичь моего уровня, если бы меня не избивали», — пожаловалась Кэтрин Лайонс. По ее словам, многие спортсменки тренировались под болеутоляющими.

Материалы по теме «То, что мне пришлось терпеть, было отвратительным» Врач сборной США растлил 170 гимнасток и сел на 175 лет

Лиза Мейсон вспомнила, как тренер заставлял ее работать на брусьях до кровоточащих ран на руках. Также она рассказала, как тренер поставил ее перед всеми в нижнем белье для того, чтобы все оценили ее лишний вес. «Это было чем-то нормальным. Мы даже не понимали, что это было злоупотреблением», — подытожила спортсменка.

Лайонс — чемпионка Европы среди юниоров 2014 года и серебряная призерша юношеской Олимпиады-2013. Мейсон — участница Олимпиады-2000 и чемпионка Игр Британского Содружества-1998.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!