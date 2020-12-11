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Глава Карачаево-Черкесии прокомментировал атаку смертника у здания ФСБ

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Рашид Темрезов
Рашид Темрезов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в данный момент нет
угрозы жизни пострадавшим при подрыве смертника у здания отдела ФСБ в поселке Учкекен. Его комментарий приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Взрыв возле здания ФСБ по Малокарачаевскому району прогремел 11 декабря. В результате пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов. Они получили осколочные ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что смертник пытался прорваться на территорию, где сотрудники ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия. Когда преступника пытались задержать, он привел в действие взрывное устройство.

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