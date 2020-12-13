Лобода прокомментировала скандал с ванной на «Золотом граммофоне»

Украинская певица Светлана Лобода в беседе с «Лента.ру» прокомментировала скандал с ванной, из-за которого она отказалась выступать на премии «Золотой Граммофон».

Артистка отметила, что вместе с командой вложила много сил и средств в подготовку номера. Кроме того, ради выступления она прилетела в Москву из-за границы, где жила в самоизоляции вместе с семьей. «Мы полностью оплатили производство своего номера, так как нам руководством премии фактически было предложено выступать на голой сцене. И даже на такой простой запрос о разведении двух номеров с идентичными декорациями в разные части концерта мы получили отказ», — рассказала она.

Столкнувшись с такой ситуацией, команда певицы решила перенести премьеру номера на другую площадку, где будут готовы создать все необходимые условия для его реализации.

Продюсер певицы Нателла Крапивина также высказалась о конфликте с организаторами премии. Она указала, что сложный акробатический номер певицы готовили на протяжении двух недель. В процессе была задействована целая команда постановщиков, каскадеров и пиротехников, также команда обратилась за помощью к Олегу Бондарчуку. «По всей видимости, это не понравилось режиссеру церемонии Золотой Граммофон Андрею Сычеву», — предположила Крапивина.

Она отметила, что команда Лободы абсолютно не возражала против того, чтобы другая исполнительница использовала в своем номере ванну, однако попросили изменить порядок выхода артисток на сцену. «Мы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю», — добавила она.

Ранее сообщалось, что для выступления на «Золотом граммофоне» Лобода приготовила «сложный акробатический номер» с участием целой команды каскадеров и пиротехников. В номере была задействована ванна. Организаторы потребовали обойтись без нее, потому что другая исполнительница Мари Краймберри тоже хотела ее использовать. В результате украинская певица отказалась выступать на площадке.