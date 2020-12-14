Представитель Мари Краймбрери высказался о скандале с Лободой и ванной

Певица Мари Краймбрери, замешанная в скандале с украинской артисткой Светланой Лободой на премии «Золотой граммофон», узнала о конфликте коллеги с руководством мероприятия уже после ее отказа от выступления. Об этом высказался представитель певицы Денис Орлов, передает «СтарХит».

«О скандале мы узнали постфактум. Ванна используется у нас в номере уже год, что, собственно, логично, потому что песня называется "Пряталась в ванной"», — отметил Орлов.

Ранее сообщалось, что Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте премии «Золотой граммофон» из-за ванны, которая была задействована в номере в качестве реквизита. Организаторы потребовали, чтобы артистка обошлась без ванны, поскольку она уже использовалась в номере Краймбрери. Лобода заявила, что руководство премии отказалось развести номера с идентичными декорациями в разные части концерта.