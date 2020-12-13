Россия
 
Последние новости
Пентагон высоко оценил профессионализм российских военных
Хакеры взломали систему Минфина США
Пьяный россиянин сломал нос прибывшей к нему по ошибке детскому врачу
Неизвестные открыли стрельбу из Maybach в центре Москвы
Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса
Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе
Девушка-боец Bellator опубликовала откровенное фото и поразила фанатов
Россиянин пресек наглый флирт хозяина отеля в Турции с женой и поделился опытом
Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья
Новости партнеров
Прослушать новость

В московском аэропорту нашли радиоактивную сумку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

В багажном отделении московского аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как рассказал собеседник агентства, изменение радиационного фона в одной из сумок было зафиксировано во время сортировки багажа в багажном отделении терминала Б. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Аналогичный случай произошел в аэропорту Шереметьево 30 ноября. Датчики радиационной безопасности сработали во время сортировки багажа. Работникам аэропорта пришлось поместить сумку, уровень радиации в которой превышал допустимые нормы, в специальное помещение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У вернувшегося из США российского бизнесмена нашли наркотики в багаже
В России полицейские пойдут под суд за контрабанду 16 килограммов драгоценностей
Прилетевший в Москву россиянин сорвал погоны с полицейского и разорвал паспорт