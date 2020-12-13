В московском аэропорту нашли радиоактивную сумку

В багажном отделении московского аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как рассказал собеседник агентства, изменение радиационного фона в одной из сумок было зафиксировано во время сортировки багажа в багажном отделении терминала Б. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Аналогичный случай произошел в аэропорту Шереметьево 30 ноября. Датчики радиационной безопасности сработали во время сортировки багажа. Работникам аэропорта пришлось поместить сумку, уровень радиации в которой превышал допустимые нормы, в специальное помещение.