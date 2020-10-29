У вернувшегося из США российского бизнесмена нашли наркотики в багаже

Бывшего главу крупнейшего в России производителя угля компании «Сибантрацит» 46-летнего Максима Барского задержали в московском аэропорту Шереметьево после прилета из США в связи с обнаруженными в его багаже наркотиками. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

У вернувшегося из Нью-Йорка бизнесмена нашли курительные стики с марихуаной и около 10 таблеток с модафинилом. В общей сложности у него изъяли 0,85 грамма запрещенных веществ, что расценивается как партия крупного размера. У Барского взяли отпечатки пальцев, сфотографировали его и отпустили под обязательство о явке.

Он прилетел в Москву 26 октября, а на следующий день вернулся в аэропорт за багажом, в котором были обнаружены наркотики, уточняет РБК. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснил, что в ходе таможенного досмотра у бизнесмена изъяли электронную сигарету (вейп) с картриджами, содержащими, согласно результатам исследования, наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в крупном размере»).

Барский с 2018 по 2020 год занимал пост гендиректора «Сибантрацита» по приглашению бывшего владельца компании Дмитрия Босова, который покончил с собой весной. Барский также был зампредом ТНК-ВР, управляющим директором West Siberian Resources, гендиректором Matra Petroleum, членом совета директоров Delivery Hero.