Фергюсон потерпел второе подряд поражение в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамка турнира UFC 256 прошла в ночь на воскресенье, 13 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилась победой бразильца единогласным решением судей. Для американца это второе поражение подряд в рамках промоушена.

9 мая Фергюсон был нокаутирован соотечественником Джастином Гейджи. Поражение лишило его пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

Бой Фергюсона с Оливейрой был соглавным поединком вечера. В главном событии UFC 256 представители наилегчайшего веса бразилец Дейвесон Фигередо и мексиканец Брэндон Морено не смогли выявить победителя. Их бой завершился вничью.