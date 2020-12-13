Глава UFC отреагировал на второе подряд поражение Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на второе подряд поражение американца Тони Фергюсона. Слова функционера на пресс-конференции приводит «Чемпионат.com».

По его словам, бойцу нужно провести время с семьей, отдохнуть и подумать о будущем. Уайт также предположил, что болельщики могут больше не увидеть прежнего Фергюсона.

Ранее в воскресенье, 13 декабря, Фергюсон единогласным решением судей проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Это поражение стало для американца вторым подряд в UFC, 9 мая его нокаутировал соотечественник Джастин Гейджи.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC. На его счету 25 побед и пять поражений. В активе Оливейры 30 побед при восьми поражениях.