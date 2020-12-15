Белоруссия захотела разработать свой закон об иностранных агентах

Белорусские депутаты захотели разработать закон об иностранных агентах, аналогичный тому, который действует в России. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

С этой инициативой выступил глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных. Он заявил, что создание такого закона является «ближайшей задачей» белорусских властей. По словам депутата, за образец руководство республики планирует взять российский вариант. Законодатели уже обратились к своим российским коллегам с просьбой поделиться наработками.

Ранее депутат Национального собрания Белоруссии Мария Василевич предложила лишать гражданства белорусов, которые будут замечены в экстремизме или «причинении тяжкого вреда интересам страны». Она также выступила с инициативой ограничить круг лиц, которые смогут подать заявление на восстановление белорусского паспорта.

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящие в стране протесты «террористической войной», пояснив, что митингующие перешли к «экстремистским действиям». Обвинения в радикализации протеста и терроризме звучали в адрес протестующих от Комитета государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и МВД.