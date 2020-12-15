Российский футуролог предрек отмирание идеи владения жильем

Идея владения жильем будет постепенно отмирать после пандемии COVID-19. Об этом заявил российский бизнесмен, футуролог Кирилл Игнатьев в ходе онлайн-презентации «Хронопрогноз будущего — 2020». Запись мероприятия опубликована на YouTube.

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«Считаю, что сейчас, после пандемии, мы столкнемся с последним значительным подъемом спроса на приобретение жилой недвижимости, — отметил эксперт. — Дело в том, что та недвижимость, в которой мы с вами прожили достаточно существенное время, начиная с 1990-х — это жилье не всегда стало соответствовать тем стандартам, с которыми мы столкнулись в этом году. Это работа дома, требование социальной дистанции, удобство быстро выйти в ближайший район и столкнуться с разнообразной инфраструктурой».

«Пришедшая интернет-культура породит преобладание другой, более мобильной тенденции, а именно — аренды, временного использования жилья», — добавил Игнатьев. Он также предрек рост уровня конкуренции между городами за жителей, всплеск развития граффити, беспилотного транспорта и массовый редевелопмент морально и физически устаревших зданий.

В 2019 году о необходимости развития рынка аренды жилья в России заявлял Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост главы правительства. Он подчеркивал, что для этого придется преодолеть некоторые особенности российского менталитета.

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