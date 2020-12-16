Два громадных медведя гризли схлестнулись в битве за рыбу на глазах у мужчины

Два медведя гризли, весившие около 300 килограммов, схлестнулись в битве у канадской реки Тахамминг, провинция Британская Колумбия, на глазах у пожарного на пенсии. Об этом сообщает Daily Mail.

71-летний пенсионер Уэйн Дюк (Wayne Duke), увлекающийся фотографией, запечатлел поединок на камеру. Прямо перед ним два громадных медведя начали драться за территорию и рыбу. «Самцы не могли поделить участок реки, где много лосося», — утверждает мужчина. Он уточнил, что противостояние длилось меньше минуты.

Медведь с более темным окрасом оказался агрессивнее своего противника, хотя, по рассказам Дюка, он не был зачинщиком битвы. Фотограф отметил, что ни один из медведей не получил видимых травм. «Только их эго было задето», — пошутил канадец.

Ранее сообщалось, что медведица гризли в американском штате Аляска подралась с молодым самцом за пойманную им рыбу. Очевидцем схватки двух хищников стал 59-летний экскурсовод и фотограф Кевин Дули.

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