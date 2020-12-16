Исинбаева осудила поверивших в ее назначение в Конституционный суд россиян

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в Instagram осудила россиян, поверивших в ее назначение в Конституционный суд.

«Боже мой, поверить не могу в то, что вы приняли за чистую монету эту ересь о назначении меня судьей Конституционного суда. Сколько ж можно лить грязи и желчи?!» — написала спортсменка. Она обратила внимание на то, что эта новость вышла на сатирическом сайте и посоветовала юзерам тщательнее проверять информацию.

Новость о назначении Исинбаевой на должность в Конституционном суде появилась на сайте интернет-издания ИА «Панорама» 12 декабря. Информацию, которую публикует это сатирическое издание, российские СМИ и блогеры неоднократно принимали за достоверную.

В декабре Исинбаеву затравили за судейство в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Тогда сотни гневных комментариев появились в Instagram спортсменки.

Помимо двух побед на Олимпиаде, на счету Исинбаевой четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов. Исинбаева объявила об уходе из спорта в 2015 году. Она является председателем Ассоциации студенческих спортклубов.

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