Исинбаева нанесла свою путаную речь перед Путиным на толстовку и посмеялась

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в эфире программы «Вечерний Ургант» представила толстовку, на которую нанесена путаная речь, произнесенная ею на заседании с президентом Владимиром Путиным. Запись доступна на YouTube.

Исинбаева показала мерч «Наша ваша цель задача» и посмеялась. «Все, что со мной произошло, сподвигло нас решиться и выпустить эксклюзивные худи», — заявила спортсменка. Она добавила, что вырученные с продажи средства пойдут на строительство спортивных площадок.

Выступление олимпийской чемпионки перед президентом стало поводом для шуток в социальных сетях. «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу…» — заявила Исинбаева в ходе заседания.

Кроме двух побед на Олимпиаде, на счету Исинбаевой четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.