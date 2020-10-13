Исинбаева поделилась подробностями путаной речи перед Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, председатель Ассоциации студенческих спортклубов (АССК) в интервью программы «Вечерний Ургант» поделилась подробностями путаной речи на заседании с президентом Владимиром Путиным.

«Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются. Но суть была сказана», — заявила Исинбаева. Она добавила, что целью ее выступления было попросить у Путина внебюджетных 15 миллионов рублей для оцифровки студенческого спорта. По словам спортсменки, это необходимо для подсчета вовлеченных в спорт студентов.

Выступление олимпийской чемпионки перед президентом стало поводом для шуток и насмешек в социальных сетях. «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу…» — заявила Исинбаева в ходе заседания.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.

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