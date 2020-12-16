Власти Подмосковья оценили необходимость ужесточения ограничений

Власти Подмосковья не планируют ужесточать ограничения в торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, так как в этом нет необходимости. Соответствующую оценку министерства сельского хозяйства и продовольствия региона приводит РИА Новости в среду, 16 декабря.

«Расширение ограничительных мер по работе торговых объектов на территории Московской области на сегодняшний день не планируется», — сказал собеседник агентства

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии показаний для введения локдауна в столице. По его словам, темпы распространения коронавируса вскоре могут пойти на спад.

11 декабря губернатор Андрей Воробьев своим указом продлил действующие в регионе ограничения. До 12 января 2021 года будет действовать режим

самоизоляция для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно, льготные транспортные карты по-прежнему остаются заблокированы.

Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия с очным присутствием участников.