Россия
 
Последние новости
Власти объявили предельные цены на сахар и масло в магазинах
Москвичка пожаловалась в полицию на суррогатное агентство 
Уникальное пенное природное явление на пляже попало на видео
В село на Чукотке вернулись десятки исхудавших белых медведей
Испанская полиция провела крупнейшую операцию против «русской мафии»
В украшении российского бренда нашли отсылку к историку-расчленителю Соколову
Убившего педофила за приставание к детям россиянина признали виновным
Диетолог посоветовала блюдо для спасения от похмелья
Блогер подарил незнакомке машину и разрыдался
ФСБ раскрыла тюремные переписки вора в законе Цезаря
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Подмосковья оценили необходимость ужесточения ограничений

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти Подмосковья не планируют ужесточать ограничения в торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, так как в этом нет необходимости. Соответствующую оценку министерства сельского хозяйства и продовольствия региона приводит РИА Новости в среду, 16 декабря.

«Расширение ограничительных мер по работе торговых объектов на территории Московской области на сегодняшний день не планируется», — сказал собеседник агентства

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии показаний для введения локдауна в столице. По его словам, темпы распространения коронавируса вскоре могут пойти на спад.

11 декабря губернатор Андрей Воробьев своим указом продлил действующие в регионе ограничения. До 12 января 2021 года будет действовать режим
самоизоляция для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно, льготные транспортные карты по-прежнему остаются заблокированы.

Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия с очным присутствием участников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Губернатор Подмосковья допустил ослабление ограничений
В Подмосковье ограничения из-за коронавируса продлили до 12 января
В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса