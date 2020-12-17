Ректор МАДИ назвал вузы ответственными за качество онлайн-образования

Коллектив МАДИ полностью разделяет позицию президента РФ в отношении дистанционного обучения в вузах в период пандемии. По словам ВРИО ректора МАДИ Андрея Келлера, государство предпринимает эффективные меры, чтобы в условиях вынужденного перехода на онлайн-обучение, качество образовательного процесса не снижалось. «Как руководитель вуза могу утверждать, что и Министерство образования и науки РФ, и столичные власти ведут системную работу с университетами, постоянно отслеживая ситуацию, помогая решать возникающие проблемы и контролируя качество онлайн-образования», — отметил Келлер.

По его словам, академическое сообщество согласно с тем, что онлайн-обучение не может полностью заменить традиционное университетское образование — ни сейчас, ни в обозримом будущем. «Но, с другой стороны, цифровые технологии — прекрасный помощник, о чем сегодня сказал и президент страны. Они позволяют высвободить часть времени преподавателя, перебросив его на научные исследования и разработки. Именно так и произошло в МАДИ, что уже, в очень короткий срок, положительно повлияло на научные показатели вуза. У нас не произошло ни снижения аудиторной нагрузки преподавателей, ни уменьшения их доходов. Сотрудники просто занялись другими важными проблемами», — отметил врио ректора МАДИ.

В МАДИ подчеркивают, что среднестатистический преподаватель российского вуза сегодня перегружен. «Он буквально «тонет» в работе, разрываясь между образовательным процессом, научными исследованиями и документацией. Как правило, страдает при этом наука, так как именно на нее выделяется время по остаточному принципу», — сообщает пресс-служба вуза.

Врио ректора университета считает, что качество онлайн–образования во многом зависит от менеджмента вузов. «Именно от усилий «на местах» во многом зависит, насколько университет сумеет адаптироваться к вызовам пандемии и грамотно использовать «цифровые» возможности, не допустив снижения качества образования. Реальная поддержка и помощь руководства страны в этой области огромна, но ответственность за качество онлайн-образования должна лежать на руководстве вузов», — подчеркнул Андрей Келлер.

Как сообщили в МАДИ, университет направил на цифровизацию университета «серьезные ресурсы»: были оборудованы новые современные рабочие места преподавателей для «дистанционки». Такие места организованы не только для преподавателей, но и для студентов, ведь часть из них не могут позволить себе работать дома. Кроме того, постоянно расширяется банк онлайн-курсов, повышается квалификация преподавателей и сотрудников в цифровой сфере, сообщила пресс-служба МАДИ.