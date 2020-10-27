Онлайн-конференция по цифровому образованию собрала более 800 тысяч просмотров

Ведущие эксперты в сферах образования, психологии и ИТ на онлайн-конференции «Цифровое образование — новая реальность», организованной Департаментом образования и науки Москвы, обсудили возможности и перспективы цифрового обучения в рамках онлайн-конференции.

Конференция транслировалась в официальной группе Департамента образования и науки в социальной сети «Вконтакте». Задать вопрос экспертам и присоединиться к онлайн-конференции мог любой желающий. Количество зрителей трансляции достигало более 800 тысяч человек.

В обсуждении приняли участие: российский биолог и лингвист Татьяна Черниговская, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов, руководитель направления по работе с организациями образования и науки «Microsoft Россия» Елена Сливко-Кольчик, руководитель образовательных проектов ВКонтакте Алсу Гарифуллина, директор направления по работе с госсектором Mail.ru Group Дмитрий Комендантов, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова, народный учитель России Ефим Рачевский, основатель и программный директор конференции EDCRUNCH Нурлан Киясов, главный редактор Издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров и многие другие. Модератором выступила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Массовый переход на удаленное обучение сегодня обусловлен периодом пандемии, однако само образование в режиме онлайн — мировая тенденция. При этом именно детям такой формат комфортен: сейчас школьники и студенты — это не только основные потребители, но и авторы цифрового контента. Главное здесь — отказаться от противопоставления традиционного и дистанционного образования, а начинать комбинировать их сильные стороны.

«С одной стороны, я отец двоих детей, с другой стороны — лидер, который развивает различные информационные системы. Я вижу школу как присутственное место, социум, где есть персональное общение детей и учителей, есть совместные игры детей и совместный процесс обучения, а не только трансформация знаний из компьютерной железки или чьей-то головы. Это некий процесс становления личности. Другой вопрос, не надо забывать, что дети стали другими. Очень частая картинка: дети сидят в боулинге и играют в боулинг на планшете. Это объективная реальность. Не стоит дискутировать: было ли наше поколение лучше или хуже. Современные дети вот такие – это просто данность. Поэтому необходимо обеспечить правильную трансформацию инструментов, используемых в процессе обучения, чтобы не потерять детей с точки зрения привлекательности для них процесса получения знаний, привлекательности учебы», — считает заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров.

Цифровые платформы дают возможность повысить эффективность при трансфере предметных знаний, благодаря им можно персонализировать набор заданий для каждого ученика, можно обеспечить автоматизированную проверку. Это дает быструю обратную связь, быструю рефлексию, это удобно для учителя и это очень важно для ребенка. Таким образом, онлайн-образование уже трансформируется, формируется экосистема передачи знаний, инструменты становятся более гибкими, важным становится умение педагога оперировать ими правильно.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы, модератор конференции Наталия Киселева отметила, что «цифровые решения, которые делаются сейчас в образовании — это помощники нашей реальной школе, помощники для учителей и ресурсы, предоставляющие большие возможности для детей». «Мы все прекрасно понимаем, и учителя в первую очередь, что нужны новые методики. Учителю перестроить процесс традиционного образования в онлайн достаточно сложно, меняются форматы и принципы. Сейчас мы приходим к тому, что голос учителя, наставника является важнейшим в разработке цифровой дидактики. Школа, которая у нас сейчас зарождается, она уже качественно другая. Нам нужно перестать противопоставлять дистанционное обучение и реальную школу и смотреть: какие есть возможные пути сближения и интеграции, а не делать выбор только в пользу одного или другого», — заключила она.

Трансляция сохранена в официальной группе Департамента образования и науки в социальной сети «Вконтакте».