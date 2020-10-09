Стажерами социальных учреждений Москвы стали 500 выпускников вузов

После завершения отборочных этапов в проекте стажировок «Москва — добрый город» 500 выпускников столичных колледжей и вузов приступили к работе в качестве стажеров в учреждениях столичного Комплекса социального развития. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы получили свыше 1400 заявок от молодых москвичей на участие в оплачиваемых стажировках соцкомплекса. Конкурс составил почти три человека на место. В итоге, как и планировалось, мы выбрали 500 выпускников. Эти ребята показали лучшие результаты во время тестирований и проявили себя на онлайн-собеседованиях, и уже сейчас они приступили к работе. Стажеры станут частью большой команды соцкомплекса. Мы уверены, что эта стажировка будет фундаментом их дальнейшей карьеры», — отметила вице-мэр.

В проекте стажировок 11 направлений: специалист центра «Мои документы», сотрудник образовательной сферы, социальный помощник, ассистент сотрудника главного архивного управления, стажер в НКО, медиа-стажер, ассистент в ветеринарной клинике, специалист в сфере цифровизаци, помощник медицинского работника, помощник по долговременному уходу и стажер в отделе HR.

Свои двери для стажеров откроют центры содействия семейному воспитанию, территориальные центры социального обслуживания населения, центры госуслуг «Мои Документы», центры занятости «Моя работа» и «Моя карьера», общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, поликлиники и ветеринарные клиники, Главархив и другие учреждения Комплекса социального развития города Москвы. Все стажеры официально оформлены в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения. Часть из них будет работать дистанционно.

Среди стажеров — 20 молодых специалистов с инвалидностью. Всем участникам проекта будут помогать адаптироваться на рабочих местах наставники и кураторы.

Стажировка «Москва — добрый город» — это шанс для выпускников получить реальный опыт работы в государственных учреждениях. Лучшие стажеры по итогам трех месяцев работы получат предложения трудоустроится в штат.

Подробнее о проекте можно узнать на странице «Стажировки "Москва — добрый город"» на сайте Комплекса социального развития города Москвы.