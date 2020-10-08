Правительство Москвы и Google запустят обучающий онлайн-курс

Специализированный центр занятости «Моя карьера» совместно с компанией Google запускают бесплатный обучающий курс «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование». Он будет доступен на новой платформе Google Навыки. Пройти обучение, программа которого разработана столичным центром занятости, сможет каждый житель России. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Наша задача сегодня заключается в том, чтобы оказать поддержку каждому жителю столицы, в том числе — помочь в трудоустройстве. Мы поняли, что в сложившихся обстоятельствах важно не просто подключить собственные ресурсы, но и наладить взаимодействие с партнерами, которые помогут нам улучшить уровень оказываемой людям помощи. Например, мы начали сотрудничать с рекрутерскими сайтами, что в значительной степени помогло нам расширить базу вакансий для соискателей. Кроме того, мы уже давно взаимодействуем с компанией Google. Новый совместный проект дает возможность открыть доступ буквально для каждого жителя России к обучающему курсу, который разработали наши столичные эксперты», — добавила вице-мэр.

Программа была создана для поддержки людей, которые столкнулись с кризисом, с фокусом на самую активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет. Курс будет полезен недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, родителям, которые выходят из декретного отпуска, и другим желающим найти новую работу, обратила внимание Анастасия Ракова. Уроки учитывают особенности онлайн-собеседований, что еще более актуально в современных условиях.

«Сложности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, беспрецедентны. В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте Google Тренды, согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса "Вакансия". Курс, который мы запускаем сегодня при поддержке Правительства Москвы в рамках платформы Google Навыки, поможет каждому разработать персональную карьерную стратегию», — подчеркнула глава Google Россия Юлия Соловьева.

Программа состоит из трех модулей: «Подбор подходящих вакансий», «Резюме, портфолио и сопроводительные письма», «Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения». Три части курса включают в себя 15 коротких уроков продолжительностью от пяти до 15 минут. Благодаря онлайн-формату проходить модули можно в удобное время, в среднем прохождение всего курса займет около недели.

Три урока первого модуля научат соискателя определять профессиональную цель, использовать разные источники вакансий и даже социальные сети для поиска работы мечты. Второй модуль состоит из шести уроков. Они посвящены структуре резюме, эффективному использованию опыта работы, созданию портфолио и подготовке сопроводительных писем. Те, кто совсем не имеет опыта, научатся писать резюме с нуля, а более опытные сотрудники — составлять убедительный и дающий наиболее полное представление о собственных достижениях текст. Наконец, по мере прохождения третьего модуля соискатели будут учиться правильно готовиться к собеседованию и производить хорошее впечатление во время встречи с потенциальным работодателем, грамотно отвечать на вопросы и правильно их формулировать, а также выбирать лучшее предложение.

Ознакомиться с новым курсом можно по ссылке на странице проекта.